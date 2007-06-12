Тарасюк: ми не можемо погодитися, щоб залишилася назва Наша Україна

Лідер Народного руху України, що є суб`єктом формування блоку "Наша Україна - Народна Самооборона - Правиця", Борис ТАРАСЮК спростовує інформацію про існування списків майбутнього блоку.

"Цього списку немає. Як учасник творення блоку демократичних сил, я стверджую, що жодної мови на наших зустрічах щодо конкретних прізвищ і списку не було", - сказав він в ефірі “5-го каналу”.

"Питання щодо кандидатури того, хто очолить список, не обговорювалося", - додав він.

Коментуючи рішення президії партії "Наша Україна" про те, щоб в назві блоку були присутні слова "Наша Україна", Б.ТАРАСЮК сказав: "В принципі, ми не заперечуємо цього факту, хоча я вважаю, що треба провести ребрендинг – змінити назву та ідентифікацію об`єднання демократичних сил".

"Або тоді обов`язково мають бути названі інші складові – і Самооборона, і Правиця", - додав він.

"Ми не можемо погодитися, що ніби нічого не змінилося, щоб залишилася назва "Наша Україна". Змінилися політичні реалії. Демократичні партії об`єдналися в блок, і це або має бути відображено в назві, або має бути змінена загальна назва", - пояснив Б.ТАРАСЮК.

Також лідер НРУ зазначив, що, крім назви блоку, зараз також обговорюються квоти в передвиборчому списку: "Це питання знаходиться в стадії переговорів і це одна з причин, чому переговори досі не завершені".

На питання, яку квоту на його думку має отримати НРУ, Б.ТАРАСЮК відповів: "Більше, ніж та цифра, яку ви назвали (21%)".

"Думаю, 25 чи 30% було б нормально. Але я кажу, що переговори тривають", - цитує Б.ТАРАСЮКА “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, газета "Комерсант-Україна" у номері за 12 червня повідомила, що переговори зі створення виборчого блоку за участю «Народного союзу "Наша Україна", блоку "Народна самооборона Юрія Луценка" і блоку "Рух – Українська правиця" перебувають на завершальній стадії. За даними видання, виборчий список майбутнього блоку "Народна самооборона – Наша Україна" очолить Юрій ЛУЦЕНКО. Уже відомо, зазначається у публікації, що другим номером списку стане лідер НСНУ В`ячеслав КИРИЛЕНКО, третім – міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, четвертим – міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК. Кандидатура п`ятого номера остаточно не визначена, але існує імовірність того, що ним буде депутат Микола КАТЕРИНЧУК. Крім того, лідери всіх політичних партій, які входять у блок, будуть у десятці списку, пише "Комерсант-Україна".