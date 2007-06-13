Ющенко сприймає погрози Путіна всерйоз

В інтерв`ю канадському виданню The Globe and Mail український Президент Віктор Ющенко сказав, що всерйоз сприйняв нещодавню погрозу російського Президента Володимира Путіна націлити на Європу балістичні ракети, і заявив, що подібні висловлення тільки посилили бажання його країни якомога швидше вступити до НАТО, повідомляє прес-служба Президента.

Віктор Ющенко також поскаржився на втручання Росії у внутрішні справи України, її неспокійну політику.

«Думаю, російський президент не жартує», – так Ющенко прокоментував нещодавні попередження Путіна про те, що Росія може навести свої ракети «на нові цілі в Європі», якщо Сполучені Штати наполягатимуть на конфліктному плані розміщення системи ПРО в Польщі та Чехії.

Попри те, що Путін пізніше спробував розрядити обстановку, запропонувавши колишню радянську республіку Азербайджан як можливе місце спільної дислокації американських і російських протиракетних установок, Ющенко сказав, що нинішня войовничість найбільшого сусіда України продемонструвала, що його країні потрібно швидше вкритися під «захисною парасолькою» НАТО.

«Останні події, думаю, показали, що в нас дуже крихкий баланс безпеки. Ця ситуація викликає тривогу й може бути дуже болючою», – сказав він.

«Стає чимдалі очевиднішим, що кращу відповідь на всі ці оборонні виклики можна дати тільки за допомогою колективної системи безпеки», – сказав він. Віктор Ющенко дав це інтерв`ю через день після зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі.