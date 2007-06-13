Янукович терміново хоче бачити Ющенка, Мороза і ЦВК

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує терміново провести зустріч прем`єра, Президента України Віктора ЮЩЕНКА, керівництва Верховної Ради і лідерів парламентських фракцій з членами Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію він висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Ця конституційна установа (ЦВК – УНІАН) стала черговою серед тих конституційних установ, щодо яких з боку опозиції здійснюється замах. Спочатку був парламент, потім Конституційний Суд, Генеральна прокуратура, зараз ЦВК», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що без нормальної організації роботи ЦВК не може йти мова про проведення будь-яких виборів, у тому числі й дострокових. «Це означає спробу не провести вибори, а написати результат і затвердити в ЦВК. Ми цього не повинні допустити», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що всі гілки влади повинні забезпечувати безперервну життєдіяльність держави і працювати в нормальному режимі.