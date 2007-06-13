Американський посол похвалив Верховну Раду

Сполучені Штати Америки виступають за найскоріший вступ України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР на міжнародному форумі «Євроатлантичне майбутнє України».

«США дуже підтримують вступ України до СОТ», - підкреслив В.ТЕЙЛОР.

Він наголосив, що, окрім економічної вигоди, Україна зможе розпочати роботу щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, що, в свою чергу, є запорукою продовження інтеграції в євроспільноту. В.ТЕЙЛОР зазначив, що США дуже задоволені, що український парламент, не дивлячись на політичну кризу, ухвалив необхідні для вступу в СОТ закони.

Посол також зазначив, що для успішної євроатлантичної інтеграції мають бути ухвалені законодавчі акти, які поліпшать інвестиційний клімат в країні, та знято мораторій на продаж землі. Він висловив сподівання, що впродовж півроку земельне питання буде закрито.