Ющенко визнав, що вони з Тимошенко розчистили шлях для Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що «є деякі політичні сили в Росії, які бажають зберегти в Україні старий політичний порядок. Але я хочу підкреслити, що ми – незалежна держава, суверенна країна. І саме ми визначаємо свою внутрішню й зовнішню політику».

Про це він сказав в інтерв`ю канадському виданню The Globe and Mail, повідомляє прес-служба Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, політична криза в Україні завершена, і майбутні парламентські вибори мають першорядну важливість для визначення майбутнього курсу України.

“(Президентські) вибори 2004 року, які привели до Помаранчевої революції, ...часто зображували як боротьбу за напрямок, яким піде Україна – або на Схід, до Росії, або на Захід, до ЄС. ЮЩЕНКО говорить, що українці зараз мають зробити такий самий доленосний вибір – між справжньою демократією й консервацією корумпованої системи, що гальмувала розвиток України всі 16 років її незалежності”, пише газета.

Оскільки соціологічні опитування віддають лідерство Партії регіонів на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, а багато українців розчаровані тим, що їхні революційні сподівання не справдилися, В.ЮЩЕНКО під час інтерв`ю, продовжує видання, “завзято відстоював свої досягнення на президентському посту. Він сказав, що економіка стрімко розвивається, а обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився вдвічі, і додав, що у країні рекордно низьке безробіття”.

Президент визнав, що “прозахідний союз із його непостійною соратницею Юлією ТИМОШЕНКО розбазарив політичний капітал через внутрішні розбіжності й боротьбу за повноваження, які призвели до того, що Президент звільнив її з посади прем`єр-міністра. І хоча вони зараз знову є союзниками, їх драматичний конфлікт відвернув багатьох прихильників і розчистив шлях для приголомшливого політичного відродження ЯНУКОВИЧА”, зазначає The Globe and Mail.