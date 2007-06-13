Ахметов створив для уряду мозковий центр

За ініціативи народного депутата V скликання від Партії регіонів Ріната АХМЕТОВА створено Фонд «Ефективне управління», який розроблятиме рекомендації для уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду «Ефективне управління», його діяльність зорієнтована на проектах і програмах, спрямованих на довгостроковий розвиток України, підвищення конкурентоспроможності української економіки, поліпшення якості життя українців.

Зокрема, Фонд фінансує довгострокові проекти, які не залежать від виборчих циклів в Україні. Діяльність фонду є поза політикою.

У повідомленні зазначається, що місія Фонду «Ефективне управління» полягає в об`єднанні провідних українських і зарубіжних фахівців для розробки сприятливих для стійкого розвитку України рекомендацій для уряду. Рішення про впровадження і використання продуктів Фонду ухвалюють органи виконавчої влади, відповідальні за реалізацію економічної політики і стратегії України.

“Фонд «Ефективне управління» є мозковим центром, головне завдання якого – не впливати на економічну політику в країні, а допомагати виконавчій владі формувати її з урахуванням світової практики, як це роблять провідні аналогічні Центри в світі: Фонд Карнегі, Інститут Брукінгса, Cato Institute, Adam Smith Institute та інші в своїх країнах”, - йдеться у повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що для розробки проектів і програм Фонд «Ефективне управління» залучатиме провідних українських і міжнародних експертів, мозкові центри та інші неурядові організації. Також діяльність Фонду передбачає публічне обговорення проектів. У своїй діяльності Фонд керуватиметься перевіреними світовою практикою і підходами.

При цьому у повідомленні зазначено, що діяльність Фонду «Ефективне управління» ніяким чином не перетинається з діяльністю Добродійного фонду «Розвиток України», який займається виключно добродійними і соціальними проектами.

Публічна презентація Фонду відбудеться до кінця 2007 року.