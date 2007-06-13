СБУ піймала чоловіка, через якого евакуювали Верховну Раду

Служба безпеки України встановила особу, яка 30 травня повідомила про замінування приміщення Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, СБУ одразу після отримання інформації про замінування ВР вжила невідкладні пошукові заходи, в результаті яких вже 31 травня було встановлено особу зловмисника та місце його перебування. Ним виявився мешканець Тернопільської області.

М.ОСТАПЕНКО зазначила, що наразі всі матеріали з цього приводу передані до МВС для прийняття стосовного винного відповідного процесуального рішення.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення ВР. Після цього з будівлі парламенту терміново були евакуйовані усі люди. Жодних вибухонебезпечних предметів у ВР виявлено не було.