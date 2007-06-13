У Тимошенко готові заспівати ”многая літа” Морозу

Члени Блоку Юлії Тимошенко готові нотаріально засвідчити підписи під заявами про складення депутатських повноважень, які були підтримані на міжпартійному з’їзді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України V скликання Євген КОРНІЙЧУК (фракція БЮТ).

За його словами, вчора це питання розглядалося на засіданні ради блоку і йшлося про можливість такого нотаріального затвердження підписів.

Є.КОРНІЙЧУК назвав «політичним фарсом» вимоги голови ВР Олександра МОРОЗА присутності в сесійній залі народних депутатів під час зачитування їхніх заяв про складення повноважень. Він вважає, що в питанні складення депутатських повноважень фракція БЮТ «юридично добилася абсолютної стопроцентної чистоти». За словами Є.КОРНІЙЧУКА, є ще так звана договірна частина, і «якщо пан МОРОЗ гарантує, що для того, щоб він погодився з тим, що Верховної Ради не існує, треба вийти на Майдан Незалежності і заспівати “Многая літа” пану МОРОЗУ чи ще щось, чи станцювати гопака, то, можливо, ми це зробимо».

В той же час він висловив переконання, що «будь-який черговий аргумент і виконання будь-яких забаганок пана МОРОЗА не приведе до того, що він нарешті повірить, що ВР немає». «Йому це невигідно, тому він буде шукати будь-які інші аргументи для того, щоб довести, що це неправдивий підхід, що процедура, на його думку, не дотримана», - зазначив Є.КОРНІЙЧУК.

За його словами, йдеться «не про питання юридичної чистоти, це питання забаганок наших політичних опонентів, які, я впевнений, не зупиняться на цьому, тому що для них розпуск ВР - це їх політична смерть».

На думку Є.КОРНІЙЧУКА, в першу чергу, соціалістам не вистачає сенсацій, і тому вони останні тижні говорять, не називаючи будь-яких нових прізвищ, про збільшення числа тих, хто відмовився скласти депутатські повноваження із фракцій БЮТ та «Наша Україна». Він зауважив, що за останні три тижні «серед зрадників БЮТ» немає жодного нового прізвища.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з’їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 103 народних депутатів України фракції БЮТ. Ці народні депутати звернулись з особистими письмовими заявами про вихід з фракції до Апарату Верховної Ради України, щоб задовольнити вимогу коаліції про підтвердження рішення депутатів БЮТ скласти депутатські мандати.

12 червня під час пленарного засідання парламенту О.МОРОЗ зачитав лише 50 заяв депутатів від БЮТ про вихід з фракції.

У той же день прес-служба БЮТ повідомила, що Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України підтверджено 103 підписи під заявами про складення повноважень депутатами від БЮТ.