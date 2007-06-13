Дії Мороза Ющенко називає маніпуляціями

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає “маніпуляціями” нинішні дії керівництва Верховної Ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він сказав: “Питання повноважності ВР по суті закрито”.

Президент заявив, що не приймає тих “маніпуляцій”, які зараз проводить керівництво ВР.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що Президент, прем’єр-міністр і голова ВР раніше (27 травня) підписали спільну заяву, ключовими у якій є три пункти: проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня, проведення цих виборів на підставі складення повноважень депутатами опозиційних фракцій, а також ухвалення необхідних для виборів законів впродовж двох днів - 29-30 травня.

“Президент виконав усі ці пункти”, – заявив В.ЮЩЕНКО.

Натомість Верховна Рада, за його словами, займається маніпуляціями поточної ситуації.

Він нагадав, що «Наша Україна» і БЮТ провели з’їзди, позбавили повноважень своїх народних депутатів, і тому зараз парламент є неповноважним.

“На цьому чесні політики могли б зупинитись”, – сказав В.ЮЩЕНКО. Однак, за його словами, 30 травня Верховна Рада прийняла постанову, відповідно до якої депутати мають позбавлятися повноважень на засіданні парламенту після оприлюднення відповідних заяв. “На кого це розраховано?”, - запитав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що такі рішення є маніпулятивними, оскільки депутати, відповідно до Конституції, позбавляються своїх повноважень після рішень з’їздів своїх політичних сил.