Ющенко готовий подарувати Морозу крісло спікера

Президент Віктор Ющенко заявляє, що вибори 30 вересня є невідворотними.

Про це він заявив на прес-конференції в середу.

"Вибори 30 вересні невідворотні", - заявив він.

Він наголосив, що з політичної кризи треба виходити гідно, достойно , чесно, красиво.

"Таким способом, щоб сторона, яка найбільше долучилася до виникнення кризи, вийшла без поразки. В цьому була суть моїх компромісів і продовжень засідання ВР", - пояснив Ющенко.

"29 травня не вдалося домовитись по всьому пакету давайте 30. 30 не вдалося, давайте ще на день продовжимо. Провели день – не вдалося, давайте ще один день проведе засідання. Але не будемо робити це політичне шоу для одної фігури і однієї політичної сили", - наголосив він.

"Я б не хотів, щоб ми знаходились в ситуації, коли як ви пригадуєте, одного голову ВР з кабінету виносили разом з кріслом – так воно приклеїлося", - сказав він.

"А якщо комусь подобається те крісло, я думаю, що невелика втрата буде для української нації, якщо його забрати зараз , поставити на кухні і хай воно стоїть. І любується та людина ще багато-багато років", - наголосив Ющенко.

"Але треба перестати мордувати країну", - додав він.

"Українська правда"