Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції.

“Необхідно скасувати депутатську недоторканність”, – сказав Президент.

За його словами, ця теза має увійти до програми кожної політичної сили.

“В парламент мають прийти чесні політики”, – вважає В.ЮЩЕНКО.

Він переконаний, що українське суспільство підтримає цю ініціативу.

У свою чергу, Президент пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб відповідні зміни були внесені до Конституції України.