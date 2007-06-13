Ющенко ініціює скасування депутатської недоторканності
14:06, 13 червня 2007Політика
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“В парламент мають прийти чесні політики”
Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює скасування депутатської недоторканності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції.
“Необхідно скасувати депутатську недоторканність”, – сказав Президент.
За його словами, ця теза має увійти до програми кожної політичної сили.
“В парламент мають прийти чесні політики”, – вважає В.ЮЩЕНКО.
Він переконаний, що українське суспільство підтримає цю ініціативу.
У свою чергу, Президент пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб відповідні зміни були внесені до Конституції України.
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