Ющенко: парламентська більшість може формуватися тільки завдяки зраді

Парламентська більшість може формуватися тільки завдяки зраді, тому що симпатії виборців розподілено 50/50 плюс-мінус 2%. Про це заявив Президент України Віктор Ющенко на прес-конференції "Політика нового реалізму". За його словами, останні президентські і парламентські вибори показали статистику, "на базі якої треба вчитися". "А статистика така – симпатії розподілилися 50 на 50 плюс-мінус 2% і тільки завдяки зраді когось йде формування більшості", - сказав В.Ющенко. Він зазначив, що Універсал національної єдності було укладено "незалежно від кольору твого прапору", а залежно від того, "чи можеш ти сформувати національні пріоритети". "Таких пріоритетів ми нарахували 12", - додав глава держави. Він закликав усі сили пройти дорогою політичних діалогів. "Я буду виступити за те, щоб політичні сили не зраджували виборців, вели публічний діалог, таким чином формувати нову українську політику", - зазначив В.Ющенко.

Президент висловив упевненість у тому, що 4-5 сил, представлених у Верховній раді V скликання, ввійдуть до складу ВР наступного, VІ скликання. "Правда в тому, що сьогодні у ВР є п`ять політичних сил, які отримали симпатії людей. Правда буде також, що ці п`ять або чотири сили будуть і в наступному парламенті", - сказав він. Президент додав, що знає, "на якому ґрунті народжувалась Партія регіонів, якими методами вона ще й досі іноді користується".

РБК-Україна