Наша Україна вже відзвітувала про виконання доручення Ющенка

Народні депутати фракції “Наша Україна” у Верховній Раді України V скликання заявляють про відмову від депутатської недоторканності і закликають інші політичні сили наслідувати їх приклад.

Про це йдеться у Зверненні депутатів фракції “Наша Україна” ВР V скликання до всіх політичних сил.

За словами авторів звернення, добровільно склавши свої повноваження на підтримку Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень парламенту, “ми усвідомлено відмовилися від депутатської недоторканності та інших необґрунтованих пільг, які купувалися в парламенті коаліціантами”.

При цьому “нашоукраїнці” заявили, що відмовляються від депутатської недоторканності і у Верховній Раді VI скликання.

“Як свідчить історія українського парламентаризму, депутатські привілеї досить часто використовувалися нечесними політиками як “ширма” для приватних і кланових інтересів. Крім того, ми переконані, що в теперішніх політичних умовах депутатська недоторканність та інші пільги ще більше посилюють спокусу в окремих “діячів” порушувати Конституцію та закони України, займатися політичною корупцією, обдурювати власних виборців і не дотримуватися взятих на себе зобов’язань”, підкреслюється у зверненні.

У зв’язку з цим члени фракції “Наша Україна” у ВР V скликання звертаються до всіх політичних сил України з пропозицією “наслідувати наш приклад і вже сьогодні взяти на себе зобов’язання перед українською громадськістю зробити рішучий крок для утвердження рівності всіх громадян України перед Законом та відмовитися від депутатської недоторканності”.

“Ми заявляємо, що скасування депутатської недоторканності буде першою політичною ініціативою фракції “Наша Україна” у Верховній Раді України VI скликання”, підкреслюється у зверненні.