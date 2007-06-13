Ющенко не збирається пробачати Цушку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє зробити все, щоб міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО відповів за законом за спробу захоплення Генеральної прокуратури бійцями спецпідрозділу “Беркут”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції.

На думку Президента, судові і правоохоронні органи усвідомили, що втручання у політику призводить до непередбачуваних наслідків, “і той інцидент, який організував ЦУШКО щодо захоплення Генпрокуратури, я думаю, ще багато років буде прикладом того, як не треба діяти”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

“Я все зроблю для того, щоб ця людина відповідала відповідно до закону”, – пообіцяв він, додавши, що “це перший випадок і, сподіваюсь, останній”.

Президент також зазначив, що днями отримав перший звіт від новопризначеного Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА. Він сподівається, що Генпрокуратура працюватиме продуктивно. “Маю надію, що Генпрокуратура починає робити висновки з того невизначеного порядку роботи, який був характерний в останні місяці для цієї інституції”, – додав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент України звільнив Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Депутати коаліції, не згодні з цим рішенням, прибули до будівлі Генпрокуратури, щоб "забезпечити законний порядок в країні".

Також до Генпрокуратури прибув В.ЦУШКО у супроводі спецпідрозділу "Беркут". Вони розпочали бійку з представниками Управління держохорони, щоб проникнути в кабінет генпрокурора.

У свою чергу, працівники Управління держохорони прибули до Генпрокуратури, щоб гарантувати призначення керівником відомства Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня в.о. генерального прокурора В.ШЕМЧУК заявив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА за перевищення службових повноважень.

26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. Нині він перебуває на лікуванні у Німеччині.