РНБО у п’ятницю розгляне 10 ключових питань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні у п’ятницю, 15 червня, розгляне 10 ключових питань життєдіяльності країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО подякував секретарю РНБО Івану ПЛЮЩУ за роботу, здійснену для врегулювання політичної кризи.

Президент зауважив, що у даний час РНБО проводить велику роботу зі сприяння злагодженості роботи правоохоронних і силових інститутів.

“Через день ми проведемо засідання з порядком денним з 10 ключових питань” і спробуємо дати відповіді на основні моменти діяльності країни, зауважив В.ЮЩЕНКО.