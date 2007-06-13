Ющенко знайшов щось спільне між собою та Ахметовим

Президент Віктор Ющенко вважає, що у найбагатшого українця Рината Ахметова формуються конструктивні позиції щодо перспектив національного розвитку.

Таку думку Ющенко висловив на прес-конференції в середу, коментуючи роль Ахметова в переговорах по виходу з політичної кризи.

"Я б сказав, що те спілкування, яке у мене є із цією людиною, мене підштовхує скоріше до того, що у цієї людини формується конструктивні позиції щодо шляхів національного розвитку", - зазначив президент.

"Я пригадуючи дискусії, які велися під час політичного врегулювання міг би сказати, що цій людині належали позиції важливі і корисні по врегулюванні політичної кризи. Я хотів би, щоб журналісти про це знали", - додав Ющенко.

Українська правда