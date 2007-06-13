Шаповал закріпив членів ЦВК за регіонами (розпорядження)

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ видав розпорядження про закріплення членів комісії за регіонами.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне розпорядження про закріплення членів комісії за Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом та Севастополем голова ЦВК підписав 11 червня, керуючись частиною другою статті 10, пунктом 1 частини другої, частиною четвертою статті 26 Закону України „Про Центральну виборчу комісію”.

Як зазначили в ЦВК, головною метою цього закріплення є надання методичної та практичної допомоги виборчим комісіям і комісіям з референдумів, забезпечення координації їх діяльності з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань організації підготовки та проведення виборів і референдумів, а також здійснення Центральною виборчою комісією контролю за додержанням конституційних прав громадян України, однаковим застосуванням законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Згідно з розпорядженням, члени Центрвиборчкому закріплені за такими регіонами:

АСТАХОВА Тамара - за Миколаївською та Одеською областями;

ДАНИЛЕВСЬКИЙ Юрій - за Закарпатською та Харківською областями;

ДОНЧЕНКО Юрій – за Луганською та Чернігівською областями;

ЖИДЕНКО Ігор – за Дніпропетровською та Чернівецькою областями;

ЛУКАШ Тетяна – за Житомирською та Рівненською областями;

ОХЕНДОВСЬКИЙ Михайло – за Вінницькою та Волинською областями;

МАГЕРА Андрій – за Львівською областю;

ПИСАРЕНКО Анатолій – за Київською та Сумською областями;

РАЙКОВСЬКИЙ Броніслав – за Запорізькою та Кіровоградською областями;

УСЕНКО-ЧОРНА Жанна – за Полтавською областю та містом Києвом;

ЧУПАХІН Олександр – за Автономною Республікою Крим, Херсонською областю та містом Севастополем;

ШВЕЦЬ Юлія – за Тернопільською та Черкаською областями;

ШЕЛЕСТОВ Олександр – за Донецькою областю;

ШЕЛУДЬКО Валерій – за Івано-Франківською та Хмельницькою областями.

Цим документом членам Центральної виборчої комісії доручено забезпечити в межах повноважень організацію підготовки та проведення виборів і референдумів у вищезазначених регіонах відповідно до законодавства України про вибори і референдуми.

Крім того, розпорядженням визначено взаємозамінність членів Центральної виборчої комісії щодо закріплення за регіонами.

Відповідно, визнані такими, що втратили чинність, попередні розпорядження голови Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2005 року № 120 „Про закріплення членів Центральної виборчої комісії за Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом та Севастополем” та від 22 лютого 2007 року № 13 „Про внесення змін до розпорядження голови Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2005 року № 120”.

Як повідомляв УНІАН, восьмеро членів ЦВК наполягали на необхідності скликання засідання комісії з метою затвердити питання розподілу членів комісії за регіонами постановою.На їхню думку, питання закріплення членів ЦВК за регіонами вирішується не одноосібно, а колегіально.