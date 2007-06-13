”Вірші Морозить від душі...” - Наша Україна відповіла спікеру

Прес-служба "Нашої України" надіслала віршовану відповідь на римовані рядки спікера Олександра Мороза, озвучені на адресу президента.

"Прес-службу "Нашої України" зворушив поетичний талант екс-спікера Олександра Мороза. Його лірика надихнула написати щось подібне. Як виявилося, складати вірші у його стилі не так вже й важко", - йдеться в повідомленні.

За цим ідуть наступні рядки:

Вірші Морозить від душі,

Та рятувати рейтинг пізно.

Замість законів гне вірші,

Бо совість проміняв на крісло.

Українська правданагадує, що зранку спікер зачитав свою завіршовану відповідь на слова президента, де він порівняв Раду з дембелем:

"Оцінки чути звідтіля,

Чи з переляку, чи з відваги.

Здається ніби дембеля,

А виявляється солаги".

Раніше Ющенко заявляв:

"Я розумію, що зараз парламент для багатьох нагадує епізод з анекдоту про дембелів, які загулялись так, що прогуляли свою станцію. Мені здається, що всім потрібно набратися політичної совісті, не знущатися над нацією і виконувати домовленості".