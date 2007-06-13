У Центрвиборчкомі вже приміряються, кого б звільнити

Член ЦВК Олександр Чупахін запропонував членам комісії від коаліції звернутися до Президента з проханням ініціювати зміни складу ЦВК, оскільки нинішній склад комісії є недієздатним. Він пояснив це тим, що голова ЦВК ігнорує пропозиції членів комісії щодо скликання засідання комісії відносно питання колегіального прийняття рішення щодо закріплення за членами ЦВК регіонів України. Про це О.Чупахін повідомив журналістам.

В свою чергу, члени ЦВК від коаліції повідомили про те, що вони розглянуть цю пропозицію. Зокрема, член ЦВК Михайло Охендовський заявив, що вітає сьогоднішню пропозицію прем"єр-міністра про необхідність заслуховувати членів ЦВК на зустрічі з керівництвом уряду, Президентом та лідерами парламентських фракцій.

РБК-Україна