Ганна Герман вважає, що Ющенко сьогодні переплюнув Кучму

Коментуючи висловлювання Віктора Ющенка на сьогоднішній прес-конференції, народний депутат Ганна Герман відзначила, що Президент України так і не збагнув сутності принципу свободи слова. Про це повідомляє персональний інформаційний сервер Віктора Януковича.

"Закликаю журналістів всіляко підтримувати цю тезу і надавати розголосу, підтримки тим силам, які мають сміливість вже сьогодні брати на себе ці зобов`язання," – ця заява Президента України, зроблена на прес-конференції 13 червня, звучала цілком по-радянськи, хоча сам захід і був "американський" за формою.

Віктор Ющенко, майже як Джордж Буш, зібрав журналістів у чудовому парку. І все за формою було "pro-Western", але за змістом – цілком "по-совєтськи". Бо Президент, як в старі добрі радянські часи, повчав "сторожових псів влади": "всіляко підтримувати цю (його) тезу і надавати розголосу, підтримки тим силам..." Зауважте: Президент напряму дає розпорядження, які саме сили має підтримувати преса. Це сильніше, ніж кучмівські темники. Тим паче, загорнуте в таку яскраву "pro-Western" обгортку.

Мені здається, навіть Президент України не збагнув сутності принципу свободи слова.

Що ж, ми всі "родом с Октября", - підсумувала Герман.