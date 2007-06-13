Призначений прокурор Запоріжжя

Прокурором Запоріжжя призначено Олександра ЧЕРЕПАХУ, що до останнього часу виконував обов`язки міського прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний наказ Генерального прокурора України про призначення О.ЧЕРЕПАХИ прокурором Запоріжжя терміном на 5 років опублікувала прес-служба прокуратури Запорізької області.

Екс-прокурор Запоріжжя Олег СКІДАНОВ призначений заступником прокурора Запорізької області.

Довідка УНІАН. Олександр ЧЕРЕПАХА – 1973 р.н., уродженець Запорізької області (м. Орєхов). В органах прокуратури Запорізької області працює з 1997 р.

До призначення на посаду в.о. прокурора Запоріжжя очолював відділ прокуратури Запорізької області із захисту прав і свобод громадян і інтересів держави в суді.