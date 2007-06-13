СБУ готується забезпечити навчання ”Сі Бріз”

Служба безпеки України готується до тактичного навчання Військово-морських сил «Сі Бриз-2007» з тим, щоб не допустити зовнішнього втручання та спекуляції на антинатовських лозунгах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на міжнародному форумі «Євроатлантичне майбутнє України».

«Ми готуємось до цих навчань, всі можливості, які є і передбачені законом, в європейський цивілізований спосіб ми задіємо», - сказав він.

За його словами, СБУ не готує якісь «великі окремі плани» щодо цього, але співпрацює з місцевими адміністраціями та місцевими неурядовими організаціями з тим, щоб довести дійсний зміст таких навчань і за можливістю не допустити зовнішнього втручання, «розігріву, спекуляцій на так званих антинатовських лозунгах».

Як повідомляв УНІАН, у липні на території Одеської та Миколаївської областей заплановані міжнародні тактичні навчання «Сі Бриз-2007» за участю 1,2 тис. військовослужбовців із 13 країн.

Торік навчання «Сі Бриз-2006» були зірвані представниками ряду політичних сил (КПУ, Блок Вітренко, Партія регіонів і ін.)

Зокрема, 27 травня 2006 року в порт Феодосії (Крим) прибуло судно "Едвантідж", на борту якого знаходилися будівельні матеріали і спецтехніка для удосконалення тренувальної бази Старокримського полігону ВМС України. На полігоні планувалося побудувати ангари для проживання учасників міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2006".

Після прибуття вантажу противники НАТО організували протестні акції, вважаючи, що американці прибули до Криму для будівництва бази НАТО.

11-12 червня 2006 року американські військовослужбовці залишили територію України. Російське судно з американськими контейнерами на борту залишило Крим 22 червня 2006 року.