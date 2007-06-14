Сьогодні Ющенко і Янукович відпочинуть один від одного

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні відвідає з робочою поїздкою Полтаву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

Програма поїздки передбачає, що В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться зі станом озимих сортів зернових та інших сільськогосподарських культур на полях агрофірми «1 Травня», а також відвідає обласне комунальне підприємство «Полтававодоканал» та проведе нараду з адміністративно-господарським активом області.

Крім того, планується, що прем’єр-міністр візьме участь у прямому ефірі обласної державної телерадіокомпанії «Лтава».

Сьогодні ж В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва.