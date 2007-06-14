Кириленко зробить крок назустріч Морозу, щоб він заспокоївся

Впродовж дня депутати від «Нашої України» мають намір в усній формі підтвердити голові Верховної Ради Олександру МОРОЗУ і апарату парламенту свої заяви про вихід з фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що з цього приводу сьогодні відбулася розмова між ним, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та головою ВР Олександром МОРОЗОМ.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що О.МОРОЗ вкотре наголосив на необхідності підтвердження раніше написаних заяв, не зважаючи на те, що письмові повідомлення про заяви були передані на початку червня заступнику голови ВР Адаму МАРТИНЮКУ.

Крім того, за словами лідера партії «Наша Україна», ще 8 червня депутати від «Нашої України» отримали довідку від керівника управління кадрами про прийняття відповідних заяв.

За словами В.КИРИЛЕНКА, з юридичної точки зору ці заяви більше не потребують підтвердження. «Але ми зробимо черговий крок назустріч О.МОРОЗУ, щоб він заспокоївся», - сказав він.

Лідер партії «Наша Україна» не виключив, що сьогодні О.МОРОЗ продовжить процедуру оголошення заяв, але зробить це знову частково. «Мабуть, він їх зачитує, виходячи з кольору волосся або з виразу обличчя», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що сьогодні протягом дня в усній формі свої заяви в черговий раз мають підтвердити і депутати від БЮТ.