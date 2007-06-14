Янукович заявляє, що Ющенка знову підставили

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає незаконним призначення представника Президента в Конституційному суді Марини СТАВНІЙЧУК представником Президента в Центральній виборчій комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Полтаві.

«Президенту слід виправити свою чергову помилку, його знову підставили призначенням представника Президента в ЦВК. Це тиск на роботу ЦВК, і якщо Президент дозволяє собі порушувати закон – це неприпустимо, це приклад, який він подає всій державі».

Прем`єр-міністр підкреслив, що національне законодавство України не передбачає посади представника Президента в ЦВК. «І слід відмінити цей указ», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, продовження тиску на ЦВК приведе до знищення цієї конституційної установи.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ «Про Представника Президента України в Центральній виборчій комісії».

Цим указом Представником Президента України в Центральній виборчій комісії призначена Марина СТАВНІЙЧУК – заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України в Конституційному Суді України.

6 червня В.ЮЩЕНКО призначив М.СТАВНІЙЧУК заступником глави Секретаріату Президента України – представником Президента України в Конституційному Суді України.

Довідка УНІАН. М.СТАВНІЙЧУК була членом Центральної виборчої комісії з грудня 1999 р. і заступником голови ЦВК з грудня 2004 р. 1 червня ц.р. ВР призначила новий склад ЦВК, і М.СТАВНІЙЧУК не увійшла до цього складу.