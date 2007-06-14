Янукович хоче скоріше помахати ручками

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає опозицію прискорити процес складання депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Полтаві.

«Поки 151 депутат не складе повноваження, ВР працюватиме – це не лавка, яку можна закрити чи відкрити. Це конституційна гілка влади, і вона працюватиме, як це передбачено Конституцією», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, після складання повноважень 151 депутатом «Верховна Рада припинить пленарні засідання, і працюватиме в режимі комітетів і в округах».

«Сьогодні все залежить від депутатів опозиції, які виступили з ініціативою проведення дострокових виборів, вони ініціювали складання повноважень – будь ласка, зробіть це і дайте спокій країні. Йдіть скоріше з парламенту, і ми вам ручками помахаємо», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з`їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 103 народних депутатів України фракції БЮТ. Ці народні депутати звернулися з особистими письмовими заявами про вихід з фракції в Апарат Верховної Ради України, щоб задовольнити вимогу коаліції про підтвердження рішення депутатів БЮТ скласти депутатські мандати.

12 червня під час пленарного засідання парламенту О.МОРОЗ зачитав тільки 50 заяв депутатів від БЮТ про вихід з фракції.