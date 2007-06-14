Герман вирішила, що Ющенко присвоїв собі її заслуги

Народний депутат 5-го скликання Ганна ГЕРМАН чекає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА списку, кого в державі, в коаліції називати демократом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на засіданні парламенту. За словами Г.ГЕРМАН, «ми чекаємо від вас списку, кого ми ще в нашій країні, в нашій коаліції можемо назвати демократом».

Говорячи про вчорашню прес-конференцію В.ЮЩЕНКА, Г.ГЕРМАН зазначила: «Пане Президенте, ви вчора так ласкаво, так з царського плеча сказали народу, що, виявляється, в Партії регіонів не всі бандити, не всі злочинці, виявляється, що Ринат Леонідович АХМЕТОВ зробив так багато для того, щоб в України був мир і спокій, стабільність і щоб не було політичної кризи». «Вікторе Андрійовичу, можна ми будемо Рината Леонідовича називати демократом? Ви нам дозволите це?» - спитала вона.

Г.ГЕРМАН “як демократ демократові” порадила Президенту України «не присвоювати собі чужих заслуг, бо народ може до вашого іміджу додати прислів’я про коня, якого кують, а хтось там ногу підсовує. Але я не буду називати, хто, бо до Президента то не пасує».

Вона, зокрема, наголосила, що у прийнятті законів щодо вступу до СОТ головна заслуга не Президента, який їх підписав, а те, скільки для цього зроблено урядом, парламентом, «як ми тут днювали і ночували, коли ваші демократи відпочивали десь там, а ми приймали сотівські закони». «Це дуже героїчно, що ви їх підписали, але все ж таки не приписуйте собі чужих заслуг», - зазначила депутат.

Г.ГЕРМАН також порадила В.ЮЩЕНКУ «не монополізувати слово «демократія», бо древні греки поперевертаються в гробах».

Також, за її словами, В.ЮЩЕНКО не має права «погрожувати ЦУШКУ», оскільки «ви Президент України, ви не суддя і не прокурор, ви не трійка сталінська, а Президент демократичної держави».

Г.ГЕРМАН наголосила, що суд, слідчі органи, прокуратура мають з’ясувати, що відбулося в Генеральній прокуратурі.