Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ зачитав ще 12 заяв народних депутатів про вихід із фракцій «Наша Україна» та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, були оприлюднені заяви 10 депутатів від БЮТ – Миколи БАГРАЄВА, Андрія ВЕРЕВСЬКОГО, Анжеліки ЛАБУНСЬКОЇ, Володимира МАКІЄНКА, Уляни МОСТІПАН, Григорія НЕМИРІ, Сергія ПАШИНСЬКОГО, Віктора ТАРАНА (ТЕРЕНА), Віталія ЧЕПИНОГИ, Віталія ЧУДНОВСЬКОГО.

Також О.МОРОЗ почав зачитувати заяву народного депутата Віталія КУРИЛА (БЮТ), але зазначив, що тут необхідно з’ясувати профільному комітету ВР ситуацію, оскільки В.КУРИЛО обраний ректором університету (не уточнив. якого – УНІАН), тому повноваження можуть припинятися на основі несуміщення інших видів діяльності з депутатськими повноваженнями.

За словами О.МОРОЗА, вихід із фракції у цих заявах мотивується необхідністю надання Президенту України додаткових підстав для оголошення дострокових парламентських виборів.

О.МОРОЗ також зачитав заяви про вихід із фракції «Наша Україна» депутатів Олександра БОНДАРЯ та Петра ЮЩЕНКА. За його словами, у цих заявах йдеться про те, що ці депутати вважають неможливим працювати у «дескредитованому складі парламенту п’ятого скликання».