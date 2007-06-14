Лідер Нашої України Кириленко вирушає в тур по Україні

Лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав Кириленко вирушає в тур по Україні. Три дні - 15, 16 та 17 червня - він перебуватиме на Волині, Рівненщині та Житомирщині.

В програмі візиту - зустрічі з виборцями на центральних площах Луцька, Рівного та Житомира; відвідини дитячих будинків, вузів, підприємств; зустрічі з обдарованою молоддю та священнослужителями, безпосереднє спілкування з людьми на ринках та вулицях провінційних містечок. Лідер візьме участь у прямих ефіри на місцевому радіо і телебаченні, заплановані прес-конференції у Луцьку, Рівному, Житомирі та Бердичеві.