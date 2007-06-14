Комуністам не йметься: Ткаченко хоче розпочати імпічмент Ющенка

Верховна Рада має усі законні підстави розпочати процедуру імпічменту Президента України за зраду українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні парламенту народний депутат V скликання від КПУ Олександр ТКАЧЕНКО.

За його словами, ВР має звернутися до українського народу з приводу політичної та економічної ситуації, що склалася внаслідок «деструктивних дій Президента України».

На думку О.ТКАЧЕНКА, припинення роботи парламенту, «як цього хоче Президент, означає втрату державності, ігнорування міжнародної спільноти, яка визнала (парламентські) вибори 2006 року найдемократичнішими за весь період незалежності України».