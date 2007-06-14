Тимошенко назвала першу п’ятірку БЮТ

Перша п’ятірка виборчого списку Блоку Юлії Тимошенко залишиться незмінною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

Вона підкреслила, що рішення останнього з’їзду щодо списку кандидатів від блоку змінюватись не буде. (До першої п’ятірки БЮТ включено Ю.ТИМОШЕНКО, Олександра ТУРЧИНОВА, Миколу ТОМЕНКА, Йосипа ВІНСЬКОГО та Андрія ШЕВЧЕНКА).

Говорячи про фінансування виборчої кампанії, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що воно буде здійснюватись із спеціального фонду, який буде формуватись згідно з законів України. Вона пообіцяла, що цей фонд буде прозорим і підконтрольним.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що блок не буде змінювати гасел в ході виборчої кампанії: «Ми одна із не багатьох політичних сил, яка не міняє ні гасел, ні принципів, ні концепції”. “Тобто я не можу вас порадувати нічим новим, тому що у нас якраз і залишається наша головна лінія – це віра в те, що в Україні може народитись справедливість для людей», - сказала лідер БЮТ.