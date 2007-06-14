Гриценко переводить своє міністерство на стандарти НАТО

Міністерство оборони України переходить на кодифікування предметів постачання за стандартами НАТО.

Як повідомили УНІАН в правлінні прес-служби оборонного відомства, про це йдеться в наказі міністра оборони України Анатолія ГРІЦЕНКА №115 від 3 червня цього року «Про затвердження Положення про кодифікування предметів постачання Озброєних Сил України».

Це рішення ухвалене з метою підвищення ефективності і досягнення сумісності системи кодифікування предметів постачання Збройних сил України з аналогічними системами інших держав, які використовують Систему кодифікування НАТО.

Наказ міністра оборони прямований на забезпечення функціонування системи кодифікування предметів постачання ЗС України, яка дає можливість створити інформаційну базу про предмети постачання і їх виробників і постачальників, усунути дублювання предметів постачання, забезпечити оптимізацію їх накопичення і розподіл запасів.

В основу Положення про кодифікування предметів постачання ЗС України встановлені вимоги керівництва НАТО з кодифікування (ACodP-1). Дія цього Положення розповсюджується на всі суб`єкти предметів постачання системи кодифікування – від Центрального органу кодифікування Міністерства оборони України до виробників (постачальників) і акредитованих органів по кодифікуванню.

Метою кодифікування предметів постачання є підвищення ефективності управління номенклатурою предметів постачання на всіх етапах життєвого циклу, забезпечення необхідних умов для автоматизованого обліку, поліпшення управління запасами предметів постачання в системі матеріально-технічного забезпечення (системі логістики) Збройних сил України.