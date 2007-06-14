Кисельов: Ющенко підставив Ахметова

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ вважає некоректними вислови Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо особливої позиції народного депутата Ріната АХМЕТОВА при врегулюванні політичної кризи.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Я думаю, що Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО – УНІАН) допустив нетактовність», - сказав він. При цьому депутат зазначив, що тим самим глава держави «підставив сам себе як Президент, і підставив Ріната Леонідовича (АХМЕТОВА – УНІАН)».

В.КИСЕЛЬОВ підкреслив, що В.ЮЩЕНКО як глава держави не повинен поводитися таким чином. «Не слід йому поводитися таким чином, когось повчати, когось хвалити і виставляти демократом», - сказав народний депутат.

Відповідаючи на запитання, наскільки можливо, що В.ЮЩЕНКО домовлявся про проведення дострокових виборів насамперед з Р.АХМЕТОВИМ, В.КИСЕЛЬОВ виключив таку можливість. «Р.АХМЕТОВ і В.ЯНУКОВИЧ - це одне ціле. Вони з В. ЯНУКОВИЧЕМ тримають одну лінію», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання про стосунки з власником компанії «Систем Кепітал Менеджмент» Рінатом АХМЕТОВИМ, сказав, що після спілкування з цим бізнесменом у нього склалося враження, що «в цієї людини формуються конструктивні позиції щодо перспектив національного розвитку».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що під час консультацій щодо шляхів розв’язання конфлікту, Р.АХМЕТОВ мав «позиції, які були важливими і корисними для врегулювання політичної кризи. Я хотів би, щоб у даному випадку журналісти про це знали», - сказав глава держави.