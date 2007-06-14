Зварич пропонує призначити Табачника великим інквізитором

“Якщо віце-прем’єр Табачник хоче, щоб Кабмін призначив його великим інквізитором, то нехай запропонує внести відповідні зміни до Конституції”, - про це у коментарі сайту RAZOM сказав представник Президента в парламенті п’ятого скликання Роман Зварич. Як відомо, віце-прем’єр Дмитро Табачник на засіданні Оргкомітету з підготовки святкування 11-ї річниці Конституції відзначив, що можна було б запозичити іспанський звичай часів інквізиції і спалювати на вогнищі тих, хто порушує Конституцію.

“На всяк випадок скажу, що особисто я такої ініціативи не підтримаю, бо, на щастя, ми вже давно пережили жахливу середньовічну епоху. Таке мислення лише свідчить про обмежений світогляд деяких представників влади”, - зауважив Зварич.

“Напевно, пропонуючи спалювати на багатті тих, хто порушує Конституцію, він мав на увазі представників Кабінету міністрів, які не виконували обов’язкового до виконання указу Президента про розпуск парламенту і не хотіли фінансувати проведення дострокових виборів”, - наголосив Зварич.