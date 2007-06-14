Ющенко хоче смикнути Ахметова за ниточку?

Народний депутат V скликання, член фракції Партії регіонів Юрій БОЛДИРЄВ виключає, що народний депутат Рінат АХМЕТОВ може проводити лінію Президента України Віктора ЮЩЕНКО щодо необхідності проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву В.ЮЩЕНКА про особливу позицію Р.АХМЕТОВА під час врегулювання політичної кризи.

«Р.АХМЕТОВ, поза всяким сумнівом, не проводить лінію В.ЮЩЕНКА. Не потрібно думати, що В.ЮЩЕНКО міг домовитись тільки з Р.АХМЕТОВИМ, і Р.АХМЕТОВ проводить тепер його лінію», - сказав Ю.БОЛДИРЄВ.

Народний депутат наголосив, що Президент України навряд чи міг домовитись про проведення дострокових виборів безпосередньо з Р.АХМЕТОВИМ, який, у свою чергу, нав`язав цю думку прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ. «Тут неможливо домовитись з Р.АХМЕТОВИМ, щоб він потім розповів В.ЯНУКОВИЧУ. Я думаю, що всілякі імпульси з Банкової йшли за різними адресами. Поза будь-яким сумнівом, розмовляли і з Р.АХМЕТОВИМ, і з В.ЯНУКОВИЧЕМ, можна назвати ще десятки інших прізвищ», - сказав Ю.БОЛДИРЄВ.

При цьому, за словами народного депутата, такі висловлювання Президента є не першою його спробою «вбити кіл в монолітність донецької команди». Підтвердженням цього, за словами Ю.БОЛДИРЄВА, є призначення Віталія ГАЙДУКА на посаду секретаря РНБОУ. «Тепер за порадою дрібних рундучників і крамарів, які зараз заправляють в його найближчому оточенні, гарант вирішив використати іншого донецького – цього разу Ріната Леонідовича (АХМЕТОВА – УНІАН)», - сказав він.

Ю.БОЛДИРЄВ відзначив, що Р.АХМЕТОВ за рівнем своєї підготовки до управління державними справами давним-давно переріс той рівень, на якому він сьогодні перебуває. «Саме за цю ниточку Президент хоче смикнути АХМЕТОВА, аби зробити його своїм союзником. Але я думаю, що тут буде, як і з ГАЙДУКОМ», - сказав народний депутат. При цьому Ю.БОЛДИРЄВ висловив упевненість, що інтелект Р.АХМЕТОВА не «дасть йому зробити ті помилки, на які його постійно підштовхує гарант».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідаючи на питання про відносини з власником компанії «Сістем Кепітал Менеджмент» Рінатом АХМЕТОВИМ, сказав, що після спілкування з цим бізнесменом у нього створилося враження, що «у цієї людини формуються конструктивні позиції щодо перспектив національного розвитку».

В.ЮЩЕНКО відзначив, що під час консультацій щодо шляхів вирішення конфлікту Р.АХМЕТОВ мав «позиції, які були важливими і корисними для врегулювання політичної кризи». «Я хотів би, щоб у даному випадку журналісти про це знали», - сказав глава держави.