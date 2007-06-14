Ющенко виставив Мороза як рушія торгівлі макаронами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політиків не спекулювати без достатніх обґрунтувань навколо «хлібної» теми. Про це глава держави заявив сьогодні на брифінгу в Кривому Розі.

«Після заяв голови Верховної Ради громадянину хочеться негайно бігти до магазину і скуповувати хліб та макарони», - зазначив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, травнева посуха в Україні не є фатальною. Він наголосив, що продовольчого зерна Україна цього року має, за оптимістичними прогнозами, отримати 8 млн. тонн, за песимістичними – 6 млн. тонн. При цьому на рік Україна потребує продовольчого зерна в обсязі 7 млн. тонн. За словами Президента, наразі в Україні є 2 млн. тонн залишків продовольчого зерна.

Водночас В.ЮЩЕНКО зазначив, що цього року може виникнути проблема з фуражним зерном, якого, за прогнозами, аграрії можуть недоотримати в обсязі 5 млн. тонн. В.ЮЩЕНКО заявив, що цей обсяг фуражного зерна буде компенсований завдяки іншим джерелам.

Президент повідомив, що наразі в Україні завершується інвентаризація господарств, які постраждали від посухи, після чого буде проведено засідання РНБО, де будуть розглянуті питання відшкодування сільгоспвиробникам їх збитків.

За словами В.ЮЩЕНКА, держава має реструктуризувати платежі до бюджету та компенсувати процентну ставку по кредитах.