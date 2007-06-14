Янукович не погодився з Ющенком щодо депутатської недоторканності

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає популістськими заяви про необхідність скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні журналістам у Полтаві.

«Чому питання про депутатську недоторканність виникає напередодні виборів? Хто його ставить? Зверніть увагу - це популісти, які звикли говорити красиві слова і після цього нічого не робити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр вважає, що ініціатори скасування депутатської недоторканності вже мали нагоду поставити це питання в парламенті. «Нам потрібно подивитися на світовий досвід. Парламентаризм відпрацював вже цю модель. Давайте не гратися з цим питанням і проваджувати цю практику. Коли буде обраний новий парламент, хай тоді і вирішують, або вирішують це питання зараз», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про необхідність скасувати депутатську недоторканність.

За його словами, ця теза має увійти до програми кожної політичної сили.

У той же день “Наша Україна” заявила про відмову від депутатської недоторканності і закликала решту політичних сил наслідувати її приклад.

При цьому “нашоукраїнці” заявили, що відмовляються від депутатської недоторканності і у Верховній Раді VI скликання.