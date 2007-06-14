На відміну від Януковича Ющенко не має претензій до губернатора Дніпропетровщини
«Є процедура... Все це уряд знає»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має претензій до голови Дніпропетровської облдержадміністрації Надії ДЄЄВОЇ. Про це він заявив сьогодні на брифінгу у Кривому Розі, відповідаючи на запитання журналістів.
«Не можу говорити про претензії до керівника області», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами Президента, зараз політики намагаються спекулювати стабільністю влади у регіонах.
«Є процедура, як вирішуються кадрові питання, який механізм їх прийняття. Все це уряд знає», - наголосив Президент України.
За словами В.ЮЩЕНКА, некоректно таким чином обходитися з людьми, зокрема, заявляючи про ймовірність відставки високих чиновників.
Як повідомляв УНІАН, учора прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагав під загрозою звільнення від міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА, віце-прем`єр-міністра Віктора СЛАУТИ і міністра економіки Анатолія КІНАХА зупинити зростання цін на хліб.
«Ніяких підстав для підвищення ціни на хліб немає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і звернувся до міністра АПК, віце-прем`єра і міністра економіки з питанням: чи є на сьогодні підстави для підвищення ціни на хліб, на що одержав відповідь, що ніяких підстав немає.
«Тоді дайте мені відповідь, чому вони ростуть?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ у міністрів. «Я вам кажу: якщо ви не наведете порядок, на наступному уряді я поставлю питання про ваше звільнення, всього блоку. Через тиждень. Запишіть це в протокол, ТОЛСТОУХОВ. Я кажу серйозно. Хлопці, беріться і наводьте порядок, разом з губернаторами», - додав В.ЯНУКОВИЧ.
Він нагадав і про те, що губернатор Дніпропетровської області (Надія ДЄЄВА – УНІАН) хотіла найближчим часом піти у відпустку. «Яка відпустка? Хай подивиться, чому на 20% зросли ціни на хліб. Або збирає сумку і йде взагалі», - сказав прем`єр.