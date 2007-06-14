На відміну від Януковича Ющенко не має претензій до губернатора Дніпропетровщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має претензій до голови Дніпропетровської облдержадміністрації Надії ДЄЄВОЇ. Про це він заявив сьогодні на брифінгу у Кривому Розі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Не можу говорити про претензії до керівника області», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Президента, зараз політики намагаються спекулювати стабільністю влади у регіонах.

«Є процедура, як вирішуються кадрові питання, який механізм їх прийняття. Все це уряд знає», - наголосив Президент України.

За словами В.ЮЩЕНКА, некоректно таким чином обходитися з людьми, зокрема, заявляючи про ймовірність відставки високих чиновників.

Як повідомляв УНІАН, учора прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагав під загрозою звільнення від міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА, віце-прем`єр-міністра Віктора СЛАУТИ і міністра економіки Анатолія КІНАХА зупинити зростання цін на хліб.

«Ніяких підстав для підвищення ціни на хліб немає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і звернувся до міністра АПК, віце-прем`єра і міністра економіки з питанням: чи є на сьогодні підстави для підвищення ціни на хліб, на що одержав відповідь, що ніяких підстав немає.

«Тоді дайте мені відповідь, чому вони ростуть?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ у міністрів. «Я вам кажу: якщо ви не наведете порядок, на наступному уряді я поставлю питання про ваше звільнення, всього блоку. Через тиждень. Запишіть це в протокол, ТОЛСТОУХОВ. Я кажу серйозно. Хлопці, беріться і наводьте порядок, разом з губернаторами», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав і про те, що губернатор Дніпропетровської області (Надія ДЄЄВА – УНІАН) хотіла найближчим часом піти у відпустку. «Яка відпустка? Хай подивиться, чому на 20% зросли ціни на хліб. Або збирає сумку і йде взагалі», - сказав прем`єр.