Члени ЦВК від коаліції є складовою плану щодо зриву виборів

Член Президії “Нашої України” Ксенія ЛЯПІНА заявляє, що представники ЦВК, призначені від коаліції, є складовою плану щодо зриву виборів.

У коментарі К.ЛЯПІНОЇ, переданому УНІАН прес-службою “Нашої України”, зокрема, зазначається: “Те, що представники Центральної виборчої комісії від коаліції розповсюдили своє звернення до голови ЦВК через політичний орган – прес-службу Партії регіонів - лише підтверджує, що вони підконтрольні “регіоналами” і сидять в ЦВК, щоб обслуговувати їх політичні інтереси”.

За її словами, “стає очевидним, що члени ЦВК, призначені від коаліціянтів, є складовою плану щодо зриву виборів. На сьогодні в країні немає виборчого процесу, але вони настирливо намагаються добитися засідання ЦВК”. “Переконана, що для них мета цього засідання лише одна - внести до порядку денного засідання, користуючись більшістю, питання пов’язані з “хвостами” виборчих списків”, - наголошує К.ЛЯПІНА.

“Коаліціянти відверто намагаються використати ЦВК у політичній меті та відновити конституційну більшість у Верховній Раді”, - наголосила К.ЛЯПІНА, додавши, що сьогодні реалізовуються ті ризики, які були закладені при формуванні ЦВК за партійним принципом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні члени ЦВК від коаліції через прес-службу Партії регіонів звернулися з відкритим листом до голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА.