Ульянченко: хлібна проблема нагнітається ЗМІ

Голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО вважає, сьогодні в Україні ситуацію з хлібом нагнітають засоби масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявила під час селекторної наради керівників ряду регіонів України з міністром економіки Анатолієм КІНАХОМ.

У Київської області, за словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, нормальні показники щодо майбутнього урожаю. «Якщо є посуха в п’яти областях – це не катастрофа всієї країни, де 25 областей», - відзначила губернатор.

За її словами, ВАТ «Київхліб», який є монополістом у Київській області, та інші підприємства, що також є монополістами на ринку хліба, «спекулюють ситуацією, яка зараз нагнітається через ЗМІ», і тому уряд має «переговорити з ними (підприємствами – УНІАН) на державному рівні».

Разом з тим, В.УЛЬЯНЧЕНКО відзначила, що в області зросли ціни на хліб вищого і першого гатунків. «Нас турбує Фастів і Васильків, де найвищі ціни. Перш за все, це пов`язано з монополією в області “Київхліба», - відзначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагав під загрозою звільнення від міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА, віце-прем`єр-міністра Віктора СЛАУТИ і міністра економіки Анатолія КІНАХА зупинити зростання цін на хліб. «Я вам кажу: якщо ви не наведете порядок, на наступному уряді я поставлю питання про ваше звільнення, всього блоку. Через тиждень. Запишіть це в протокол, ТОЛСТОУХОВ. Я кажу серйозно. Хлопці, беріться і наводьте порядок, разом з губернаторами», - сказав, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ.