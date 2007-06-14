СБУ спостерігає не за членами ЦВК, а за ситуацією в цілому

Прес-секретар голови Служби безпеки України Марина ОСТАПЕНКО заявляє, що СБУ не веде спостереження за членами Центральної виборчої комісії.

Про це вона заявила сьогодні на “5-му каналі”.

"Я категорично заявляю, що СБУ не стежить і не прослухує членів ЦВК", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Водночас вона нагадала про нещодавнє фіктивне повідомлення про замінування парламенту.

За її словами, після цього була посилена охорона всіх державних об`єктів.

"Дійсно, туди (до будівлі ЦВК) були спрямовані наші люди і спостерігали за ситуацією, тримали її під контролем", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

За словами М.ОСТАПЕНКО, це було зроблено на прохання Управління державної охорони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні члени Центральної виборчої комісії від коаліції заявили, що за ними ведуть спостереження співробітники Служби безпеки України.

За словами авторів заяви, 14 червня біля будинку Центральної виборчої комісії було виявлено автомобіль Mazda 3 сріблястого кольору (державний номер АА 4283 АА), у якому знаходилися співробітники СБУ з технічними засобами невідомого призначення.

Ці особи відмовилися назвати свої прізвища і посади, лише повідомивши члену Комісії Олександру ШЕЛЕСТОВУ в присутності співробітників комендатури Управління державної охорони, що вони виконують завдання свого керівництва за погодженням з головою ЦВК.

У зв’язку з цим члени ЦВК від коаліції вимагають від В.ШАПОВАЛА публічно підтвердити або спростувати цю інформацію. “У разі, якщо нами буде отримане підтвердження того, що за погодженням з Вами або навіть без такого погодження за нами ведеться зовнішнє спостереження чи прослуховуються наші службові та приватні телефонні розмови, ми будемо змушені звернутися до відповідних правоохоронних органів”, підкреслюється в заяві.