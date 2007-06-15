Відбудеться засідання РНБО

14-30 - Президент України Віктор Ющенко візьме участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони України. Теми засідання: поліпшення інвестиційного клімату в Україні; про стан та проблеми імплементації державою Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; реформування оборонно-промислового комплексу України. Також йтиметься про стан виконання рішень РНБОУ, зокрема щодо енергетичної безпеки. Телефони: 255-63-18, 255-65-51, 255-72-76, e-mail: press@adm.gov.ua.