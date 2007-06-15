У Люксембурзі підпишуть угоду про спрощення візового режиму між Україною та ЄС

18 червня відбудеться візит української делегації на чолі з прем`єр-міністром України Віктором Януковичем до Люксембурга для участі в 11 засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. Планується підписати угоду про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС, угоду про торгівлю сталеливарними виробами, яка збільшує квоти на поставки українського плоского та сортового прокату до ЄС на 2007 рік.