Гриценко зробив комплімент Януковичу

09:25, 15 червня 2007
Політика
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"Як би це дивно не звучало..."

Анатолій ГРИЦЕНКО Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО констатує, що уряд, сформований нинішньою правлячою коаліцією, приймає необхідні рішення щодо реалізації Плану дій Україна-НАТО навіть швидше за попередні “помаранчеві” уряди.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив в інтерв’ю українським журналістам в Брюсселі.

“Є політична воля, є вміння приймати рішення... Навіть, як би це дивно не звучало, рішення приймаються швидше, ніж це було за “помаранчевих” урядів”, - сказав український міністр.

Говорячи про учорашнє засідання Комісії Україна-НАТО, він зазначив, що, загалом, співпраця з Північноатлантичним альянсом була дуже позитивною для України, як для її армії, так і для країни в цілому.

За словами А.ГРИЦЕНКА, останні 10 років інтенсифікованого партнерства довели зацікавленість України у співпраці з НАТО.

Міністр також повідомив, що в ході засідання комісії представив “Білу книгу” за 2006 рік і наголосив, що “Білі книги” й надалі видаватимуться щороку до 23 лютого.

 

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