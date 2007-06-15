Мельниченко вимагає від Ющенка дотримуватися закону
Екс-майор хоче почути відповідь
|Микола МЕЛЬНИЧЕНКО
Як повідомив УНІАН адвокат Павло СИЧОВ, М.МЕЛЬНИЧЕНКО направив лист на ім’я Президента 27 грудня 2006 року поштою. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Президент мав надати відповідь до 27 січня 2007 року, а М.МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що відповіді не отримав, заявляє його адвокат.
Після цього, продовжив П.СИЧОВ, 17 лютого 2007 року, у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО передав В.ЮЩЕНКУ листа через Посольство України в США з написом «особисто в руки».
«Після чергових 30 днів я сім разів телефонував у приймальню до Віктора БАЛОГИ (глави Секретаріату Президента – УНІАН) з проханням перевірити, чи надійшов мій лист за призначенням, і просив про будь-яку відповідь. Секретарка щоразу запевняла, що інформацію для БАЛОГИ передала, але для мене нічого немає», - розповів М.МЕЛЬНИЧЕНКО.
«Я хочу нагадати і БАЛОЗІ, і ЮЩЕНКУ, що вони усього лише державні чиновники, яких громадяни України найняли на роботу. Таке ігнорування держчиновниками закону змушує мене через суд вимагати від них виконання їхніх обов’язків», - наголосив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.