Мельниченко вимагає від Ющенка дотримуватися закону

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою дотримуватися Закону України «Про звернення громадян» і дати відповідь на його неодноразові звертання до Президента як до вищої посадової особи держави.

Як повідомив УНІАН адвокат Павло СИЧОВ, М.МЕЛЬНИЧЕНКО направив лист на ім’я Президента 27 грудня 2006 року поштою. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Президент мав надати відповідь до 27 січня 2007 року, а М.МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що відповіді не отримав, заявляє його адвокат.

Після цього, продовжив П.СИЧОВ, 17 лютого 2007 року, у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО передав В.ЮЩЕНКУ листа через Посольство України в США з написом «особисто в руки».

«Після чергових 30 днів я сім разів телефонував у приймальню до Віктора БАЛОГИ (глави Секретаріату Президента – УНІАН) з проханням перевірити, чи надійшов мій лист за призначенням, і просив про будь-яку відповідь. Секретарка щоразу запевняла, що інформацію для БАЛОГИ передала, але для мене нічого немає», - розповів М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Я хочу нагадати і БАЛОЗІ, і ЮЩЕНКУ, що вони усього лише державні чиновники, яких громадяни України найняли на роботу. Таке ігнорування держчиновниками закону змушує мене через суд вимагати від них виконання їхніх обов’язків», - наголосив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.