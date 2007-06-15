Ющенко звільнив Пшеничного і Іващенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з поданням заяв про відставку.

Тексти відповідних указів від 14 червня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документах, В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА звільнено з посад суддів КС відповідно до пункту 9 частини п`ятої статті 126 Конституції України, статті 43 Закону України «Про статус суддів».

Як повідомляв УНІАН, Президент своїми указами від 30 квітня та 10 травня звільнив В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів КС у зв`язку з порушенням присяги.

Сьогодні, 14 червня, В.ЮЩЕНКО скасував свої укази про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів Конституційного Суду.