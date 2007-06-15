Соціаліст пропонує обійтися без ЦВК

Народний депутат 5-го скликання, член фракції СПУ Олександр БАРАНІВСЬКИЙ пропонує найближчим часом у сесійній залі привести до присяги кандидатів у народні депутати за списками БЮТ і «Нашої України» замість тих депутатів, які склали свої мандати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.БАРАНІВСЬКИЙ заявив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

За його словами, це необхідно зробити, оскільки діяльність Центрвиборчокму блокується представниками опозиційних партій, які за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА були призначені членами ЦВК.

О.БАРАНІВСЬКИЙ вважає, що тим самим команда Президента намагається зробити все, аби була оголошена 151 заява, і після цього протягом 30 днів блокувалася робота ЦВК. Він наголосив, що в такому випадку у Президента з’явиться конституційне право оголосити проведення дострокових виборів.

Крім того, він не виключив, що «є закулісні домовленості», які полягають в тому, що члени ЦВК, які призначені за поданням коаліції, підтримають сторону опозиції. «Тому пропоную направити запрошення кандидатам у народні депутати, хай вони складають присягу і приступають до роботи», - сказав О.БАРАНІВСЬКИЙ.