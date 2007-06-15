В апараті РНБО стався витік інформації?

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) не коментує опублікований учора на сайті "Економічна Правда" проект рішення РНБО, засідання якої заплановане на 15 червня. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в апараті РНБО.

"Достовірність опублікованого ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, оскільки інформація виходила не від нас", – сказали УНІАН в апараті РНБО.

При цьому співрозмовник агентства додав, що "в апараті РНБО занепокоєні даною публікацією".

Нагадаємо, сьогодні інтернет-видання "Економічна Правда" опублікувало копію проекту рішення РНБО, засідання якої заплановане на 15 червня, в якому зазначено системний характер погроз енергетичної безпеки і низька ефективність держполітики щодо їх попередження і нейтралізації.