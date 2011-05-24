ТИМОШЕНКО ЗАТРИМАЛИ

ГПУ отримала рішення Печерського райсуду про примусове доставлення лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО до прокуратури для проведення слідчих дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам слідчий Генпрокуратури Олег ПУШКАР.

За словами представника прокуратури, "ГПУ звернулися до суду, відносно того, що Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово зірвала слідчі дії. Про це Генпрокуратура неодноразово повідомляла ЗМІ".

"Зараз з Юлією Володимирівною будуть проведені слідчі дії, після чого, я думаю, вона, цілком можливо, піде додому", - додав О.ПУШКАР.

У нас є рішення Печерського суду "про затримання і доставку в суд під вартою", також сказав О.ПУШКАР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, у Генеральній прокуратурі України після прибуття лідера партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО було сконцентровано велику кількість правоохоронців.

За словами прес-секретаря лідера «Батьківщини» Марини СОРОКИ, «вперше за весь час, коли Ю.ТИМОШЕНКО бере участь у слідчих діях, у будівлі Головного слідчого управління ГПУ введено безпрецедентний режим охорони. В коридорі біля кабінету, в якому відбуваються слідчі дії за участі Ю.ТИМОШЕНКО, знаходиться від 25 до 30 правоохоронців у масках, нібито підрозділу «Сокіл». За її словами, заблоковано обидва виходи у коридорі.

За словами народних депутатів, які також прибули до Генеральної прокуратури, є попередня інформація про можливість зміни Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу. Вони не виключають, що така концентрація правоохоронних органів у Генпрокуратурі обумовлена планами відвезти Ю.ТИМОШЕНКО до Печерського районного суду Києва, який нібито ухвалить рішення про зміну запобіжного заходу (з підписки про невиїзд).

У дворі Генпрокуратури перебуває спеціальний автомобіль для перевезення затриманих, біля якого - близько 5 чоловіків у камуфляжному одязі, у масках та із щитами.

Зараз до Генеральної прокуратури під’їжджають представники партії «Батьківщина», які, у свою чергу, машинами заблокували виїзд із двору.