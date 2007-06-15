Лавринович: що це за орган, який відмовляється працювати?

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ пов’язує відсутність належної роботи Центральної виборчої комісії з її політичною заангажованістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

На переконання О.ЛАВРИНОВИЧА, «по характеру роботи ЦВК від квітня і після зміни складу можна бачити, що існує серйозна проблема, коріння якої в тому, що не можуть органи, які повинні виконувати державні функції, на першому плані мати партійно-політичну відповідальність».

Говорячи про те, що сьогодні Центрвиборчком практично не проводить засідання, О.ЛАВРИНОВИЧ припустив: «Я думаю, що для будь-якої людини виникає питання: що це за орган, який відмовляється працювати, не хоче розглядати жодного питання? Тому що перше ж питання зразу дасть відповідь на те, чи можливі в принципі вибори».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 червня призначила новий склад Центральної виборчої комісії.

Новими членами ЦВК стали від коаліції: Тамара АСТАХОВА, Юрій ДОНЧЕНКО, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Тетяна ЛУКАШ, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Олександр ЧУПАХІН і Олександр ШЕЛЕСТОВ.

Від опозиції - Володимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Андрій МАГЕРА, Валерій ШЕЛУДЬКО, Анатолій ПИСАРЕНКО, Юлія ШВЕЦЬ і Ігор ЖИДЕНКО.

Декілька днів поспіль ЦВК не може провести засідання через відсутність кворуму: засідання ініціюють вісім членів комісії, призначених коаліцією.